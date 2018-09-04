Компании Google исполнилось 20 лет

Компания Google во вторник отмечает 20 лет с момента своей официальной регистрации в качестве частного предприятия. За это время Google прошла путь от небольшой фирмы до транснациональной корпорации, занятой в целом ряде технологических отраслей. При этом по поводу даты, которую можно считать официальным днем рождения Google, до сих пор ходят споры,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

День рождения Google

История поисковой системы Google берет отсчет еще с начала 1996 года, когда Ларри Пейдж и Сергей Брин, обучавшиеся в Станфордском университете (штат Калифорния), запустили научно-исследовательский проект.

Они пытались создать систему, которая бы выдавала результаты интернет-поиска, основываясь в первую очередь на релевантности и "авторитетности" конкретной веб-страницы, а не на оценке того, сколько раз на ней встречается искомое слово. Пейдж и Брин назвали созданную ими систему BackRub, однако впоследствии переименовали в Google. Это название произошло от слова "гугол", означающего цифру 1 с сотней нолей после нее.

Доменное имя Google зарегистрировали 15 сентября 1997 года. Сама компания была зарегистрирована как частное предприятие 4 сентября 1998 года. Многие специалисты склонны считать именно эту дату днем основания компании, хотя в самой Google считают иначе.

На официальном сайте корпорации отмечается, что день рождения Google празднуется 27 сентября, однако почему была выбрана именно эта дата, не поясняется. Более того, как отмечает газета The New York Times, компания начала отмечать свой праздник именно в этот день лишь с 2006 года.

В 2013 году Google к очередной годовщине опубликовала в своем блоге сообщение, в котором призналась, что даже ее сотрудники не до конца уверены, какую дату стоит считать официальным днем рождения компании.

Один из лидеров рынка

В октябре 2015 года в структуре Google произошли масштабные изменения. Она вошла в состав вновь созданного холдинга Alphabet с годовым оборотом более $110 млрд, его штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния). После реорганизации Пейдж занял пост гендиректора Alphabet, а Брин стал президентом холдинга. Google, которая стала одним из подразделений Alphabet, возглавил Сундар Пичаи, работающий в компании с 2004 года.

По оценкам агентства Bloomberg, капитализация Alphabet к настоящему моменту составляет более $850 млрд. Таким образом, холдинг входит в первую пятерку крупнейших компаний в мире по данному показателю.

Критика со стороны властей

Компания по мере возможности сотрудничает с американскими властями. В частности, Google делилась с Конгрессом США информацией о якобы зафиксированных попытках иностранного вмешательства в американские избирательные процессы через соцсети. Кроме того, компания объявила, что ставит одной из своих главных целей борьбу с распространением недостоверных сообщений, публикуемых с целью повлиять на выборы в стране.

Однако компания столкнулась с резкой критикой со стороны президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе он объявил, что Google якобы "подтасовывает" результаты при поиске новостей про него, в первую очередь выдавая негативные сюжеты "лживых СМИ". По мнению американского лидера, 96% результатов, выдаваемых поисковиком по запросу "новости про Трампа", являются ссылками на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды и негативно настроены к президенту.

В Google отвергли данные обвинения, заявив, что классификация новостей в поисковике не связана с политическими мотивами, и компания "не подтасовывает результаты" в соответствии с какой-либо идеологией. По словам представителей Google, разработчики постоянно трудятся над улучшением работы поисковика и никогда не ранжируют результаты с целью манипулирования политическими настроениями в обществе.