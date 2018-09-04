Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю Дня работника чрезвычайных ситуаций

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю отмечаемого сегодня, 4 сентября, Дня работника чрезвычайных ситуаций. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента Армении.

«Уважаемые сотрудники и ветераны системы министерства по чрезвычайным ситуациям, поздравляю вас с профессиональным праздником – по случаю Дня работника чрезвычайных ситуаций.

В результате многолетней целенаправленной работы после разрушительного землетрясения в Спитаке сегодня у нас есть надежная и состоявшаяся система противодействия ЧС, которая благодаря вашему высокому профессионализму и самоотверженности пользуется доверием общественности. Поскольку вы всегда первыми приходите на помощь людям, оказавшимся в непредсказуемых и сложных ситуациях, вы первыми начинаете противостояние с природными и техногенными катастрофами.

В то же время, множество раз приняв активное участие в ликвидации последствий бедствий в других странах, вы стали там уникальным символом милосердия и доброй воли Армении и армянского народа.

Благодарю вас за самоотверженное выполнение вашей наполненной опасностями работы и спасение многочисленных человеческих жизней», – отметил в частности Баблоян.

«Ваша роль неоценима в деле не только противостояния бедствиям и минимизации их неизбежных последствий, но и прогнозирования, предотвращения, быстрого реагирования, постоянного совершенствования потенциала управления в чрезвычайных ситуациях, передачи населению знаний по защите от бедствий. Желаю новых достижений в этих важнейших сферах», – подчеркнул спикер НС РА.