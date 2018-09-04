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Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю Дня работника чрезвычайных ситуаций

Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю Дня работника чрезвычайных ситуаций

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю отмечаемого сегодня, 4 сентября, Дня работника чрезвычайных ситуаций. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента Армении.

«Уважаемые сотрудники и ветераны системы министерства по чрезвычайным ситуациям, поздравляю вас с профессиональным праздником – по случаю Дня работника чрезвычайных ситуаций.

В результате многолетней целенаправленной работы после разрушительного землетрясения в Спитаке сегодня у нас есть надежная и состоявшаяся система противодействия ЧС, которая благодаря вашему высокому профессионализму и самоотверженности пользуется доверием общественности. Поскольку вы всегда первыми приходите на помощь людям, оказавшимся в непредсказуемых и сложных ситуациях, вы первыми начинаете противостояние с природными и техногенными катастрофами.

В то же время, множество раз приняв активное участие в ликвидации последствий бедствий в других странах, вы стали там уникальным символом милосердия и доброй воли Армении и армянского народа.

Благодарю вас за самоотверженное выполнение вашей наполненной опасностями работы и спасение многочисленных человеческих жизней», – отметил в частности Баблоян.

«Ваша роль неоценима в деле не только противостояния бедствиям и минимизации их неизбежных последствий, но и прогнозирования, предотвращения, быстрого реагирования, постоянного совершенствования потенциала управления в чрезвычайных ситуациях, передачи населению знаний по защите от бедствий. Желаю новых достижений в этих важнейших сферах», – подчеркнул спикер НС РА.


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