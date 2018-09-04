СМИ: умерла актриса Жаклин Пирс

Британская актриса Жаклин Пирс, снимавшаяся в ряде культовых научно-фантастических сериалов, умерла на 75-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам друга актрисы Джона Эйнсуорта, две недели назад у Жаклин диагностировали рак легких, она предпочла провести последние дни своей жизни дома.

Пирс была выпускницей Королевской академии драматического искусства, где училась актерскому мастерству вместе с Энтони Хопкинсом и Джон Хертом. Она играла в фильмах ужасов и комедиях, а также в таких сериалах, как "Доктор Кто" и "Семерка Блейка".