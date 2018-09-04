Трамп прокомментировал возможное участие экс-госсекретаря Керри в выборах президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему очень повезет, если экс-госсекретарь США Джон Керри вступит в президентскую гонку в 2020 году. Об этом политик написал в понедельник в Twitter,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я вижу, что Джон Керри, автор отмененной сделки с Ираном, размышляет о борьбе за президентство. Мне должно быть очень повезет, при таком раскладе ситуация сложится очень хорошо для меня", - убежден глава Белого дома, который ранее уже заявлял о намерении пойти на второй срок.

В пятницу экс-госсекретарь США Джон Керри не исключил, что может принять участие в президентской гонке 2020 года, однако отметил, что говорить об этом рано. По его словам, сейчас необходимо сфокусироваться на выборах в Конгресс, которые пройдут 6 ноября 2018 года. На вопрос о том, рассматривает ли он возможность собственного участия в президентской гонке, Керри сказал, что "планирует продолжить быть активистом" и "собирается бороться дальше".