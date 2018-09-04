Европейские индексы - 03-09-18

МОСКВА, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.14% и составил 12346.41 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.13% и составил 5413.80 пункта, британский FTSE вырос на 0.97% и составил 7504.60 пункта, а российский RTSI снизился на 0.65% и составил 1085.19 пункта.