Цены на цветные металлы - 03-09-18

ЛОНДОН, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2139.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6020.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2075.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13100.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 18925.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2500.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 65000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.