Пхеньян объявил о смерти создателя ядерного оружия КНДР

В КНДР в возрасте 89 лет от панцитопении (заболевание крови) скончался ведущий северокорейский ученый-ядерщик Ю Кью Чжан, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК),передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В сообщении Ю Кью Чжан называется "революционером старшего поколения, который внес выдающийся вклад в укрепление оборонных возможностей страны".

Ученый с 2010 года руководил отделом машиностроения Трудовой партии Кореи, который отвечает за разработку ракетного и ядерного оружия.

Он был одним из граждан КНДР, против которого были введены индивидуальные санкции США.