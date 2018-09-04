Пхеньян объявил о смерти создателя ядерного оружия КНДР
09:56, 4 Сентябрь, 2018
В КНДР в возрасте 89 лет от панцитопении (заболевание крови) скончался ведущий северокорейский ученый-ядерщик Ю Кью Чжан, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК),передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
В сообщении Ю Кью Чжан называется "революционером старшего поколения, который внес выдающийся вклад в укрепление оборонных возможностей страны".
Ученый с 2010 года руководил отделом машиностроения Трудовой партии Кореи, который отвечает за разработку ракетного и ядерного оружия.
Он был одним из граждан КНДР, против которого были введены индивидуальные санкции США.