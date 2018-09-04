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Трамп призвал Асада отказаться от атаки на Идлиб

Трамп призвал Асада отказаться от атаки на Идлиб

Во избежание гуманитарной катастрофы правительственным войскам Сирии, а также Ирану и России следует отказаться от силового освобождения провинции Идлиб на севере страны, заявил президент США Дональд Трамп, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать Иддиб", - написал он в своем твиттере.

Трамп подчеркнул: "Россияне и иранцы сделают огромную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Могут погибнуть сотни тысяч людей".

"Не позвольте этому произойти!", - подчеркнул американский президент.

Провинция Идлиб считается последним оплотом террористических группировок в Сирии.

 

 




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