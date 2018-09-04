В укрупненных общинах надо обеспечить равномерное развитие всех населенных пунктов: Сурен Папикян – в Лори

Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян посетил Лори, где совершил обход различных общин, встретился с жителями, органами местного самоуправления и обсудил имеющиеся задачи на местах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и развития Армении.

В том числе, министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян посетил Одзун и Алаверди, где обсудил с жителями положительные и отрицательные стороны укрупнения общин.

Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян отметил, что в укрупненных общинах надо обеспечить равномерное развитие всех населенных пунктов, а целью укрупнения является экономич средств и ресурсов, их эффективное использование.

По его словам, по всем проблемам надо найти компромиссные решения, удовлетворяющие все стороны, что сложно, так как в проблемах содержатся как социальные, так и экологические задачи, причем, нельзя оценивать их в ущерб друг другу.

В общинах Папикян говорил о занятости молодежи, и призвал население в поисках работы интересоваться, в первую очередь работой в отрасли сельского хозяйства. По его словам, в указанных общинах следует, как минимум, утроыь поголовье скота, а также обратить внимание на земледелие. Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян отметил, что при этом надо модернизировать методы ведения хозяйства, что позволит местным жителям успешно решать указанные вопросы, включая трудоустройство.