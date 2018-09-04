По делу о бракованных трусах в военной полиции возбуждено уголовное дело

Управление социальной защиты военнослужащих Министерства обороны Армении и военная полиция Минобороны Армении в рамках плановых проверок, осуществленных в воинских частях, в одной из воинской части обнаружили некачественные трусы для солдат. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

В ходе плановых проверок выяснилось, что нижнее белье не соответствовало стандартам и нормам уставленным Минобороны Армении. Они оказались непригодны для ношения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 376 УК Армении (Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, причинившее существенный вред. Наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет). Ведется следствие.