Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала журналистам о своих русских корнях и призналась, что хотела бы иметь российское гражданство.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», Орнелла Мути исполняет роль императрицы Анны Иоановны в спектакле "Хрустальный дворец", премьера которого состоится 10 сентября в Кремлевском дворце. Ранее некоторые СМИ писали, что Мути подаст заявление на получение российского гражданства, но этого до сих пор не произошло.

"Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство", — сказала Мути, отвечая на вопрос журналистов, хотела бы она получить гражданство.

По словам актрисы, ее бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга, поэтому она долгое время мечтала узнать больше о русских традициях.

"Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням", — отметила Мути.