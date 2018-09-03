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Япония поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Япония поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Япония поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. В ответ на вопрос Арменпресс сказала заместитель пресс-секретаря министра иностранных дел Японии Мицуко Шино.

Ваше правительство сообщило нам, как проходит этот процесс. Мы рады, что армянская сторона придает большое значение урегулированию конфликта мирным и конструктивным путем посредством переговоров при посредничестве Минской группы ОБСЕ, и мы поддерживаем мирное урегулирование конфликта”, - сказала Мицуко Шино.




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