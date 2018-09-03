Япония поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Япония поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. В ответ на вопрос Арменпресс сказала заместитель пресс-секретаря министра иностранных дел Японии Мицуко Шино.
“Ваше правительство сообщило нам, как проходит этот процесс. Мы рады, что армянская сторона придает большое значение урегулированию конфликта мирным и конструктивным путем посредством переговоров при посредничестве Минской группы ОБСЕ, и мы поддерживаем мирное урегулирование конфликта”, - сказала Мицуко Шино.
- 22:00 Орнелла Мути хочет получить российское гражданство
- 21:55 Япония поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
- 21:35 Предстоящие на 4 сентября мероприятия
- 21:25 В результате ДТП скончался контрактный военнослужащий АО Арцаха
- 21:24 Мирей Матье стала почетным профессором в сфере культуры в России
- 20:50 Президент Аргентины объявил о сокращении почти вдвое числа министерств на фоне кризиса
- 20:42 В Сирии необходимо восстановить около четырех тысяч школ: Шойгу
- 20:34 У нас есть реальные возможности поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень: премьер-министр Армении принял главу МИД Японии
- 19:37 С 2014 года доходы ИГ упали в 10 раз: ФСБ РФ
- 19:16 Гарегин Второй и супруга премьер-министра Армении посетили Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна
- 18:49 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-09-18
- 18:47 Азиатские индексы не изменились - 03-09-18
- 18:35 Испанский премьер хочет провести в Каталонии референдум о самоуправлении
- 18:30 Военные инженеры ЮВО приступили к учениям в горах Армении
- 18:24 В выборах в Совет старейшин Еревана примет участие 12 политических сил
- 18:13 Президент Республики Армения принял министра иностранных дел Японии
- 17:39 Названы лучшие помолвочные кольца
- 17:38 Вице-спикер НС Армении принял посла РФ
- 17:30 Военнослужащие Армении и России состязались в эстафете «Дружбы» на полигоне «Камхуд»
- 17:22 Президент Армении считает приоритетным роль учителя в обществе
- 17:12 Источник: послы стран ЕС согласовали продление санкций против ряда граждан РФ на полгода
- 17:07 Президент Армении отозвал посла Армении в Украине
- 17:02 Всю мощь ВВС Китая уместили в короткий ролик
- 16:34 Названы лучшие фильмы о школьниках и школьницах всех времен
- 16:10 Совместными усилиями, сотрудники полиций Армении и Грузии обнаружили третьего нападавшего на особняк Армана Мкртумяна
- 16:07 В Сеуле начали активную борьбу со скрытыми камерами в туалетах
- 15:54 В Японии отменили около 270 авиарейсов из-за тайфуна "Джеби", сообщили СМИ
- 15:53 По части сенситивных товаров правительство Армении вводит политику разделения оптовой и розничной торговли
- 15:34 Ребенок весом с банку газировки родился и выжил в Великобритании
- 15:29 Арцвик Минасян считает, что вопрос по Амулсарскому месторождению должен решаться путем достижения взаимопонимания
- 15:00 Китай выделит 60 миллиардов долларов на развитие Африки
- 14:54 Президент Армен Саркисян думает, что мирную революцию в Армении во всем мире воспринимают как своеобразное явление
- 14:49 Президент Армен Саркисян не считает уместным сравнение систем образования Армении с другими странами
- 14:31 Международные отношения переживают период хаоса, заявили в Евросоюзе
- 14:17 На Украине начались международные учения Rapid Trident
18:25, 28.08.2018
Просмотрели 1731 раз Давид Тоноян — о необходимости новых истребителей-бомбардировщиков
17:56, 31.08.2018
Просмотрели 1700 раз Скандальное прошлое и деятельность в Армении Кевина Оксуза — Арменпресс пошел по следам ареста Оксуза
15:57, 28.08.2018
Просмотрели 1522 раз Руководство Вооруженных сил Армении, в рамках обновления программ вооружения, намерено приобрести многофункциональную авиацию
15:56, 27.08.2018
Просмотрели 1509 раз Достигнута договоренность о создании Армяно-российского кинофонда: Макунц
15:16, 31.08.2018
Просмотрели 1201 раз Информация из анонимных источников не подлежит комментариям: МИД Армении – о публикации агентства «Интерфакс»