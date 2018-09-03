Мирей Матье стала почетным профессором в сфере культуры в России

Французская певица и легенда эстрады Мирей Матье получила звание "Почетный профессор в сфере культуры" Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), церемония награждения прошла в стенах РАН в понедельник.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», звание было присвоено решением ученого совета "за выдающиеся достижения в развитии международных культурных связей, активную жизненную позицию, феноменальный музыкальный талант, оказывающий существенное влияние на формирование гуманитарного и гуманистического мировоззрения молодежи".

Почетную мантию певице вручил действительный член РАН, академик Александр Чубарьян.

"Да здравствует Россия, да здравствует Франция! Я очень горда сегодняшней наградой", — сказала Матье.