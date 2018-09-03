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Президент Аргентины объявил о сокращении почти вдвое числа министерств на фоне кризиса

Президент Аргентины объявил о сокращении почти вдвое числа министерств на фоне кризиса

Число аргентинских министерств будет сокращено почти вдвое для сокращения бюджетных расходов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник президент республики Маурисио Макри.

"Я принял решение сократить число министерств менее чем наполовину", - сказал он.

Глава государства также объявил о планах вернуть или увеличить пошлины на экспорт.

Изменения в структуре правительства были сделаны на фоне предпринимаемых властями Аргентины мер по сокращению бюджетных расходов. В мае Буэнос-Айрес был вынужден обратиться за помощью к МВФ после того, как за первые пять месяцев года национальная валюта потеряла 25% своей стоимости. К настоящему моменту с начала года курс песо упал более чем на 50%. Из-за резкого снижения стоимости песо правительство признало, что инфляция превысит запланированные 15%.




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