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В Сирии необходимо восстановить около четырех тысяч школ: Шойгу

В Сирии необходимо восстановить около четырех тысяч школ: Шойгу

Около четырех тысяч школ необходимо восстановить в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на праздновании десятилетия пансиона воспитанниц Минобороны России в Центральном академическом театре российской армии.

"Перед отъездом сюда я смотрел отчет, насколько готова к началу учебного года образовательная система многострадальной Сирии. Надо восстановить еще примерно 3,9 тысячи школ", — сказал министр.

Он также отметил, что "начали учиться дети в примерно 14 тысяч школах, которые удалось как-то восстановить за это время".


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