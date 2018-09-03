В Сирии необходимо восстановить около четырех тысяч школ: Шойгу

Около четырех тысяч школ необходимо восстановить в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на праздновании десятилетия пансиона воспитанниц Минобороны России в Центральном академическом театре российской армии.

"Перед отъездом сюда я смотрел отчет, насколько готова к началу учебного года образовательная система многострадальной Сирии. Надо восстановить еще примерно 3,9 тысячи школ", — сказал министр.

Он также отметил, что "начали учиться дети в примерно 14 тысяч школах, которые удалось как-то восстановить за это время".