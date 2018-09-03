С 2014 года доходы ИГ упали в 10 раз: ФСБ РФ

Доходы международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) с 2014 года упали в 10 раз и это заставляет террористов переходить на более дешевые способы работы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа, выступая на организованной МИД России международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" в Москве.

"Если сравнивать финансовые поступления (ИГ), которые были в 2014 году и оценивались примерно в $3 млрд, то к настоящему времени боевикам ИГ удается получать примерно $200-300 млн в год - то есть на 90% меньше", - сообщил Беседа.

По его мнению, "это произошло, прежде всего, из-за того, что значительно снизились поступления от добычи нефти, а также поступления от "налогов", которыми боевики обложили контролируемые ими территории".

Беседа отметил, что потери в живой силе, технике, финансировании заставили действующие на Ближнем Востоке террористические организации во главе с ИГ перейти на более дешевые способы работы. "Сегодня происходит переориентация деятельности террористической организации на менее затратные проекты. В частности, активизировалась работа в социальных сетях, усилилась пропаганда именно через социальные сети и вербовка боевиков [идет] именно тоже через социальные сети", - заметил Беседа.