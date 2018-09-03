Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-09-18

ЕРЕВАН, 3 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 сентября, курс доллара США вырос на 0.31 драмa и составил 483.38 драм. Курс евро сократился на 3.03 драмa и составил 560.62 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.12 драм. Курс британского фунта сократился на 6.36 драмa и составил 622.11 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 91.97 драмa и составила 18687.31 драм. Цена серебра сократилась на 0.01 драмa и составила 227.75 драм. Цена платины выросла на 7.89 драмa и составила 12308.49 драм.