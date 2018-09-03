Азиатские индексы не изменились - 03-09-18

ТОКИО, 3 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.69% и составил 22707.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.87% и составил 1720.31 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 2720.74 пункта, а HANG SENG снизился на 0.63% и составил 27712.54 пункта.