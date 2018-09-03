Военные инженеры ЮВО приступили к учениям в горах Армении

Военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, принимают участие в двусторонних ротных тактических учений в едином замысле.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе тактических учений, военнослужащие проводят инженерную разведку дорожного полотна на маршруте выдвижения колонн военной техники между полигонами «Камхуд» и «Алагяз».

Также военные инженеры отрабатывают нормативы по оборудованию огневых позиций, фортификационных сооружений, маскировке местности.

Двусторонние ротные тактические учения в Армении проводятся под руководством командира соединения ЮВО полковника Владимира Елканова в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.