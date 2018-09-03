В выборах в Совет старейшин Еревана примет участие 12 политических сил

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах в Совет старейшин Еревана 12 политических сил. Партия “Либерально-демократичский союз Армении” подала заявку о самоотводе. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

“Председатель Либерально-демократичского союза Армении Левонян за несколько минут до начала заседания представил письменное заявление”, - сказал Мукучян, добавив, что в заявлении отмечается, что данная партия не будет участвовать в выборах и представляет самоотвод.

В ходе заседания комиссия утвердила избирательные списки, представленные другими политическими силами, но с некоторыми оговорками. ЦИК отклонила регистрацию кандидатов в Совет старейшин, документы которых были неполными.

Центральная избирательная комиссия также распределяла номера партий и партийных альянсов в бюллетене. Они были распределены по алфавитному порядку.