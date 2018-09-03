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Президент Республики Армения принял министра иностранных дел Японии

Президент Республики Армения принял министра иностранных дел Японии

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра иностранных дел Японии Таро Коно и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саркисян приветствовал первый визит министра иностранных дел Японии в Армению, выразив уверенность, что он придаст новый импульс активизации двусторонних отношений.

По словам президента Саркисяна, в прошлом году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Японией, что является хорошей возможностью подвести итоги четвертьвекового сотрудничества и наметить направления и перспективы углубления сотрудничества между двумя дружественными странами.

Стороны также коснулись сфер, которые имеют большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества и могут обогатить двустороннюю повестку дня. Они подчеркнули важность сотрудничества в банковской сфере, сферах информационных технологий, культурного обмена, научных и образовательных программ.




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