Вице-спикер НС Армении принял посла РФ

Заместитель председателя Национального Собрания Армении Микаел Мелкумян в сентября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России Сергеем Копыркиным. Собеседники обсудили вопросы стимуляции армяно-российского сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Микаел Мелкумян выразил уверенность, что посол будет содействовать дальнейшему углублению и расширению традиционно теплых и дружественных отношений между двумя странами.

По словам вице-спикера НС, парламентская дипломатия играет особую роль в развитии межгосударственных отношений. Говоря об армяно-российском стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, Микаел Мелкумян выразил свою озабоченность в связи с вопросом о продаже Россией оружия Азербайджану.

Стороны также коснулись мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вице-спикер подчеркнул, что конфликт должен быть решен мирным путем в формате Минской группы ОБСЕ. Посол также придал важное значение мирному урегулированию конфликта.

Мелкумян подчеркнул сотрудничество и совместную работу парламентариев России и Армении на межпарламентских платформах.

Говоря о двусторонних экономических связях, стороны коснулись расширения военно-промышленного, торгово-экономического, энергетического, транспортного, сельскохозяйственного сотрудничества. Микаел Мелкумян подчеркнул необходимость шагов по содействию экономическому сотрудничеству на неправительственном уровне. В этом контексте он подчеркнул важность установления прямых торговых отношений между армянскими и российскими регионами, особенно в российских регионах, где живут наши соотечественники.