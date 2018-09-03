Военнослужащие Армении и России состязались в эстафете «Дружбы» на полигоне «Камхуд»

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, приняли участие в военно-спортивной эстафете «Дружбы». В состязаниях, которые проводились на базе полигона «Камхуд», приняли участие 4 команды, около 50 военнослужащих из силовых структур двух стран Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, участники выполнили нормативы по физической, специальной подготовке и преодолению комплексной полосы препятствий.

Победителями эстафеты стала команда российской военной базы, II место заняла команда курсантов военного института им. В. Саркисяна, а команда российской военной базы Эребуни ЮВО с незначительным разрывом заняла III место. По итогам соревнований команды были награждены грамотами и призами.

На учебно-тактическом поле полигона «Камхуд» для гостей и зрителей была развернута выставка вооружения и техники. Все желающие могли лично ознакомиться с современными образцами стрелкового оружия, боевых машин и экипировки. После завершения состязаний для гостей и участников был проведен динамический демонстрационный показ возможностей военнослужащих и военной техники российского соединения.