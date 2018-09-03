Президент Армении считает приоритетным роль учителя в обществе

Президент Армении Армен Саркисян придает большое значение уважению к учителям в обществе.

Как сообщает Арменпресс, президент посетил образовательный центр “Дасаран”, где встретился с преподавателями общеобразовательных школ.

“Армения моей мечты - Армения, где наряду с многочисленными позитивными вещами будет уважение общества к учителям. И учителя первого класса помнят как человека, которого вы любили и уважали. И когда государство будет в гораздо лучшем состоянии, это уважение должно быть выражено и материально. Вы не можете хвалить профессию, продвигать ее, если те, кто ей посвящен, не получают соответственное вознаграждение. Учителя имеют очень приоритетную роль в обществе”, - сказал президент на встрече.

В ходе визита президент также посетил специальный класс по оказанию первой медпомощи. Саркисян подчеркнул важность наличия навыков и знаний в области оказания первой помощи. Он также пообщался с детьми.