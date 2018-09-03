Источник: послы стран ЕС согласовали продление санкций против ряда граждан РФ на полгода

Послы 28 стран Евросоюза согласовали в понедельник продление на полгода индивидуальных санкций против России. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

"Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на шесть месяцев", - сказал он.

По его словам, в среду, 5 сентября, это решение будет утверждено на официальном плановом заседании послов ЕС "Корепер". Затем его формально должен будет одобрить Совет ЕС, после чего решение будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.