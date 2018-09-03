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Президент Армении отозвал посла Армении в Украине

Президент Армении отозвал посла Армении в Украине

Президент Армении Армен Саркисян отозвал Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Украине Андраника Манукяна с занимаемой должности. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, соответствующий указ Саркисян подписал 3 сентября.




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