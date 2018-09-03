Президент Армении отозвал посла Армении в Украине

Президент Армении Армен Саркисян отозвал Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Украине Андраника Манукяна с занимаемой должности. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, соответствующий указ Саркисян подписал 3 сентября.