Совместными усилиями, сотрудники полиций Армении и Грузии обнаружили третьего нападавшего на особняк Армана Мкртумяна

2-го сентября в Грузии был обнаружен 49-летний Гагик Даноян, находящийся в розыске по делу о нападении на особняк бывшего главы Кассационного суда Армана Мкртумяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Задержать его удалось благодаря совместной работе сотрудников полиций Армении и Грузии.

В Котайкском отделении СК Армении возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в Дзорахпюре. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По предварительным данным, около 22 часов 28 августа трое лиц в масках, вооруженные автоматами, проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в Дзорахпюре. Благодаря оказанному хозяином дома сопротивлению, один из нападавших был обезврежен, двое других, стреляя беспорядочно, сбежали. В момент нападения хозяин дома – Арман Мкртумян, и домочадцы находились в особняке.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что около 22 часов житель Гюмри 42-летний Рыженко и не установленные пока двое других лиц, вооруженные автоматами, проникли в указанный особняк. Получив отпор, неизвестные открыли беспорядочную стрельбу, после чего скрылись.

Во дворе дома обнаружены 16 гильз калибра 7,62 мм, автомат «АКМ», спортивную сумку с липкой лентой и ломом. Рыженко задержан. Приняты меры для обнаружения двух других участников нападения.

В Котайскском отделении СК Армении возбуждено уголовное дело по ст. 175, 235 по факту разбойного нападения и незаконного оборота оружия и боеприпасов. Один из предполагаемых преступников обезврежен и задержан.

При осмотре места преступления были обнаружены и изъяты 20 гильз, один автомат с полным магазином, который, по предварительным данным, был у одного из нападавших.

Изъяты записи с камер видеонаблюдения подвергшегося нападению особняка бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна.

Разработан план расследования, совместно с полицией проводятся следственные действия по обнаружению и выяснению всех деталей преступления, а также остальных его действующих лиц.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.