В Сеуле начали активную борьбу со скрытыми камерами в туалетах

В общественных туалетах Сеула начнутся ежедневные проверки с целью поиска скрытых камер. Записи с них часто оказываются в интернете,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. У кореянок даже вошло в привычку проверять, не следят ли за ними с помощью скрытой камеры.

В Сеуле в общей сложности более 20 тысяч общественных туалетов. До настоящего времени проверки на предмет наличия скрытых камер проходили в них лишь раз в месяц.

Ответственность за это была возложена на 50 служащих, которые за последние два года не смогли обнаружить ни одной камеры.

Власти Сеула подсчитали, что на ежедневные проверки потребуется восемь тысяч человек. Ожидается, что в основном обязанности по поиску скрытых камер лягут на людей, которые сейчас занимаются обслуживанием туалетов.

Также будут выделены около тысячи туалетов, в которых скрытая съемка проводилась особенно часто. Им планируется оказать особо пристальное внимание.

Впрочем, пока власти ищут скрытые камеры, правоохранители указывают, что, согласно статистике, 90% всех зарегистрированных преступлений, связанных со скрытой съемкой, приходится на обычные мобильные телефоны.

По данным за прошлый год, в Южной Корее было зафиксировано более 6 тыс случаев использования скрытых устройств, записи с которых затем размещались на порносайтах.

Среди корейских женщин, которые составляют 80% жертв несанкционированной видеосъемки в общественных туалетах и раздевалках, растут беспокойство и страх попасть в объектив скрытой камеры.

В стране развернута масштабная кампания с целью привлечь внимание к проблеме несанкционированных скрытых съемок роликов, получивших название "бытового порно".

Главной мишенью кампании стали потребители подобного контента - пользователи сайтов, где выкладываются сотни таких роликов. Смысл адресованного им послания состоит в том, что скачав ролик, они встают в ряд с сексуальными насильниками.

Проблема вызвала широкий резонанс. Десятки тысяч женщин вышли на манифестации, неся лозунги "Моя жизнь - не твой порноролик!" и "Южнокорейцы - нация скрытых камер".