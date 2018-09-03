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По части сенситивных товаров правительство Армении вводит политику разделения оптовой и розничной торговли

По части сенситивных товаров правительство Армении вводит политику разделения оптовой и розничной торговли

По части социально-сенситивных товаров правительство Армении вводит политику разделения оптовой и розничной торговли. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян. 

«Субъекты, занимающие преобладающие позиции в области оптового импорта или производства товаров, не могут участвовать в рынке розничной торговли. В случае же их участия, будут установлены строгие правила игры»,- сказал он.

Он особо отметил важность того, что правительство Армении ведет работу по основанию второго предприятия по производству сахарного песка в Армении.


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