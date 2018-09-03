Арцвик Минасян считает, что вопрос по Амулсарскому месторождению должен решаться путем достижения взаимопонимания

Министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян представил на пресс-конференции в понедельник свои подходы по Амулсарскому месторождению.

Вопрос по Амулсарскому месторождению должен решаться путем достижения взаимопонимания. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.

"Приоритетом в горнорудной сфере должен быть вопрос защиты окружающей среды. Это принципиально важный вопрос, но не следует нарушать баланс. Любой экономический проект должен базироваться на минимизации экологических рисков", - сказал Минасян.



Министр отметил, что следует убедиться, насколько влияние на экологию существенное, чтобы продолжить процесс, но не забывать, что хозяйствующие субъекты уже осуществили инвестиции, имеют положительные ожидания, но понесли необоснованные потери, основанные на субъективном мнении.

"Я уверен, что если в рамках уголовного дела будет доказано сокрытие данных о негативном влиянии на окружающую среду, то в первую очередь сами акционеры "Лидиан Армения" будут сами заинтересованы в исключении подобных явлений", - сказал Минасян.



Единственным выходом из сложившейся ситуации, по его мнению, сегодня является диалог и совместные обсуждения, а правительство не должно вынужденно прекратить деятельность компании, исходя из субъективного мнения.



При этом Минасян отметил, что некоторые чиновники делают не вполне уместные заявления, подчеркнув правильность мнения премьер-министра о том, что решение любого вопроса должно базироваться на конкретных фактах.



В частности, он выразил несогласие с возбужденным против компании уголовным делом, указав, что в нем представлено несоответствие с законом по использованию недр. Что касается возможного влияния на растительный и животный мир, то, по его мнению, его необходимо исключить, даже если речь идет об одной бабочке, занесенной в Красную книгу, которая как подчеркнул министр, не обитает на такой высоте.



"Лидиан осуществила инвестиции, я надеюсь, что вопрос будет быстро решен, поскольку компания уже провела международную экспертизу и сейчас необходимо обобщить результаты. Это позволит быстро принять решение, но очень важно не закрывать глаза на нарушения в процессе предоставления лицензий, в том числе в контексте нарушения или сокрытия данных о негативном влиянии на окружающую среду", - сказал Минасян, подчеркнув, что главную роль будет играть влияние на водные ресурсы и различные риски влияния на воздух.

27-го августа Инспекторский орган по экологии и недрам Армении предложил ЗАО "Lydian Armenia" воздержаться от проведения любых горных работ на Амулсарском месторождении до завершения повторных экспертиз. Выяснилось, что незаконная добыча руды компанией "Лидиан Армения" нанесла 18 млн. драмов ущерба (порядка $37.2 тыс.) окружающей среде.

Инспекторский орган по экологии и недрам Армении предложил ЗАО "Лидиан Армения" воздержаться от проведения любых горных работ на Амулсарском месторождении до завершения повторных экспертиз, говорится в сообщении Министерства охраны природы.Инспекция провела проверки в ЗАО "Лидиан Армения", на основании которых представила поручения, предложения и другую информацию о предпринятых мероприятиях.На основе осуществленных проверок инспекция предложила Министерству охраны природы признать потерявшим силу заключение госэкспертизы (утверждена министром 29 апреля 2016 года) на основании выявленных новых экологических факторов."Поручить ЗАО "Лидиан Армения" воздержаться от проведения любых горных работ на Амулсарском месторождении до проведения новой экспертизы и принятия по ее итогам экспертного заключения", - отмечается в сообщении.Как говорится в сообщении, глава инспекционного органа обратился к генеральному прокурору Армении для выяснения наличия состава преступления и последующего разбирательства в связи с тем, что ЗАО "Лидиан Армения" добыло горную массу без права пользования недрами.В отношении компании "Водопользователь Егегнадзор" возбуждено административное производство для определения правомерности водоснабжения ЗАО "Лидиан Армения" в производственных целях из оросительного водовода Кечут-Заритап.Также было возбуждено административное производство в отношении общинной администрации укрупненного города Джермук для проверки правомерности решения главы сельской администрации Гндеваза о предоставлении разрешения ЗАО "Лидиан Армения" на использование воды из водовода общины Гндеваз "Семь источников - Гндеваз", а также установку нестатических дробильных установок на стадии строительства.Премьер-министру Армении была представлена докладная о проведении инспекторских проверок в компаниях, осуществивших строительные работы в Амулсаре в качестве подрядчиков.После избрания Пашиняна премьер-министром, в Ереване и других регионах страны проходили разнообразные акции протеста, участники которых выдвигали как политические, социальные, так и экологические требования, в частности, по экологическим рискам, связанным с эксплуатацией Амулсарского рудника.Lydian Armenia – основанная в 2005 году армянская геолого-разведывательная компания, 100% акций которой принадлежат ОАО Lydian International. Программа Амулсарского рудника является первым проектом компании в Армении.Амулсарское золоторудное месторождение — второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.