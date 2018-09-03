Президент Армен Саркисян думает, что мирную революцию в Армении во всем мире воспринимают как своеобразное явление

Президент Армен Саркисян считает, что мирная революция в Армении повысила ее престиж во всем мире. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армен Саркисян сказал, беседуя с редколлегией юношеского журнала, выпускаемого воспитанниками учебного заведения «Учебный комплекс Мхитар Себастаци», который он посетил к началу учебного года.

«Престиж Армении повысился, интерес к ней огромен. Революция в стране произошла весьма своеобразно – без жертв, без насилия, с улыбками, песнями и танцами. Мирную революцию в Армении во всем мире воспринимают как своеобразное явление, наши многочисленные соотечественники из диаспоры всех концов света очень рады этому и имеют большие ожидания»,- сказал он.

«Мир видел революции в Украине, в Грузии, Египте, однако все они были совершенно другого качества», - сказал он. По мнению президента, это еще раз показывает особенность армянского народа.

Президент Армении Армен Саркисян посетил в первый день учебного года «Учебный комплекс Мхитар Себастаци». Как передает «Арменпресс», в сопровождении директора комплекса Ашота Блеяна президент Армении Армен Саркисян обошел здание и ознакомился с распорядком работы различных подразделений ком плекса.

Президент Армении Армен Саркисян пообщался с воспитанниками, поинтересовался – как они провели лето, затем он принял участие в обсуждении юношеского журнала, выпускаемого воспитанниками, и посоветовал им обязательно изучать математику.

Кроме того, президента Армении Армена Саркисяна заинтересовал вопрос о том, сколько учеников обучаются здесь из числа жителей окрестных районов, и узнал со слов директора комплекса Ашота Блеяна, что таковые составляют 25-30% из всех воспитанников комплекса.