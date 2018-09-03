3 сентября председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян принял посла Сирии в Армении Мохаммеда Хаджа Ибрагима. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального Собрания Армении.

Армения готова принять участие в работах по восстановлению дружественной Сирии, заявил на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Сирии в Армении Мохаммедом Хаджем Ибрагимом 3 сентября председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.

В ходе встречи Баблоян подчеркнул, что Армения будет продолжать осуществлять эффективное сотрудничество с Сирией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Он также выразил уверенность в том, что посол своей деятельностью поспособствует еще большему укреплению и углублению армяно-сирийских дружеских отношений в политической, торгово-экономической и других сферах. Спикер НС Армении выразил готовность поддержать инициативы дипломата во благо развития и углубления сотрудничества. Баблоян также отметил важность развития межпарламентского взаимодействия, активизации контактов и взаимных визитов парламентариев.

Спикер НС республики также поблагодарил Народное собрание Сирии за мероприятия и работы, проводимые в направлении признания Геноцида армян.

Говоря же о внутриполитических ситуациях в двух странах, Баблоян выразил надежду на то, что скоро в Сирии установятся мир, внутренняя политическая стабильность и общественная солидарность.

По словам спикера НС республики, Армения готова принять участие в работах по восстановлению дружественной Сирии.

В свою очередь, Мохаммед Хадж Ибрагим заверил, что сделает все возможное для развития отношений Сирия-Армения. Высоко оценив эффективное сотрудничество между двумя странами, посол отметил, что в экономической сфере все еще есть неиспользованный потенциал. В деле же развития армяно-сирийских отношений Ибрагим отметил важную роль армянской общины Сирии, которая имеет большой вклад в дело развития страны.

Говоря же об исторических общностях двух государств, посол подчеркнул: «То, что увидел народ Сирии за эти годы, похоже на все то, что увидели армяне в Западной Армении».