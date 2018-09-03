Глава МИД Сирии назвал главную тему саммита Россия-Иран-Турция

Главной темой саммита Россия-Иран-Турция станет освобождение сирийского Идлиба, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Седьмого сентября в Тегеране пройдет саммит президентов России, Ирана и Турции.

"Россия, Иран и Турция — это страны-гаранты астанинского процесса, поэтому их роль весьма важна. Это подчеркивает важность трехсторонней встречи. Мы уверены, что главной целью этого саммита будет вопрос освобождения Идлиба. Это то, чего ждет сирийский народ", — сказал Муаллем в интервью телеканалу "Россия-24".