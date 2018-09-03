Встреча Путина и Пашиняна планируется в ближайшее время

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планируется в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В ближайшее время планируется еще одна встреча президента Путина и премьер-министра Пашиняна. Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. Нам, конечно же, совершенно небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ, мы исходим из того, что эти обязательства действуют, их нужно в полной мере выполнять, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации ", — сказал министр, выступая перед первокурсниками МГИМО.