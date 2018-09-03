Мы высоко оцениваем постоянное присутствие Японии в развитии Армении: Зограб Мнацаканян

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудил с министром ИД Японии Таро Коно богатую повестку отношений между двумя странами, которая сформировалась за 26 лет установления дипотношений между Арменией и Японией. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном с главой МИД Японии брифинге заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Сегодня очень важный день в армяно-японских отношениях, и мы рады приветствовать в Ереване министра иностранных дел Японии Таро Коно, и возглавляемую им делегацию: это первый визит на уровне главы МИД Японии в Армению. Мы высоко оцениваем постоянное присутствие Японии в развитии Армении. Оказываемая Армении поддержка Японии очень значимая: японская сторона за 26 лет предоставила льготный кредит в размере около 300 млн долларов, гранты в размере 79 млн долларов, а также осуществила техническую поддержку в размере около 11,5 млн долларов. Более 600 специалистов прошли переподготовку в Японии», -заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, Япония будет сотрудничать с Арменией в плане повышения квалификации молодых дипломатов и юристов. Кроме того, Япония присоединится к международной помощи Армении к предстоящим выборам.

Япония также решила облегчить визовый режим для граждан Армении. Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос открытия в обозримом будущем прямой авиационный рейс Ереван-Токио.

По просьбе гостя, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян представил ситуацию в переговорном процессе по поводу карабахского конфликта. Стороны обсудили также ряд международных вопросов.

Министр ИД Японии Таро Коно 2-го сентября прибыл в Армению. Утром 3-го сентября глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд».

Его сопровождали Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Джун Ямада и заместитель министра иностранных дел в Армении Армен Папикян.

Сосотоялись переговоры между министром ИД Японии Таро Коно и министром ИД Армении Зограбом Мнацаканяном, после чего они выступили с совместным заявлением для прессы.

Позже министр ИД Японии Таро Коно встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-мнистром Армении Николом Пашиняном.