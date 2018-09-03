Япония желает развивать отношения с Арменией

Япония всегда подчеркивала важность дружеских отношений с Арменией, которая является партнером Японии в плане основополагающих ценностей. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном с главой МИД Армении брифинге заявил глава МИД Японии Таро Коно.

«Мы обсудим, как мы можем углубить отношения с Арменией. Япония будет сотрудничать с Арменией в плане повышения квалификации молодых дипломатов и юристов. Япония также решила облегчить визовый режим для граждан Армении. Япония присоединится к международной помощи Армении к предстоящим выборам»,- заявил глава МИД Японии Таро Коно.

По его словам, для Японии очень важна стабильность в регионе. «Кавказский регион соединяет Азию с Европой, для Японии очень важна стабильность в регионе. Япония готова сотрудничать со странами региона, мы выступили с инициативой развития региона, в первую очередь, в развитии человеческого ресурса, затем – инфраструктур и бизнес-среды. Сотрудничество с Арменией мы хотели бы укрепить на этих основаниях»,- сказал он.

На встрече говорилось также и о Северной Корее.

Глава МИД Японии Таро Коно отметил в конце, что будет работать над материализацией достигнутых с министром ИД Армении договоренностей.

Министр ИД Японии Таро Коно 2-го сентября прибыл в Армению. Утром 3-го сентября глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд».

Его сопровождали Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Джун Ямада и заместитель министра иностранных дел в Армении Армен Папикян.