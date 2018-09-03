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Глава МИД Ирана прибыл в Дамаск для переговоров с президентом Сирии

Глава МИД Ирана прибыл в Дамаск для переговоров с президентом Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник прибыл в Дамаск для переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом и другими представителями сирийских властей, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости.

"Мохаммад Джавад Зариф во главе политической делегации прибыл в Дамаск по официальному приглашению министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема для переговоров и консультаций со своим коллегой, а также президентом Сирии Башаром Асадом и сирийским премьер-министром Имадом Хамисом", — говорится в сообщении МИД Ирана в мессенджере Soroush.

Отмечается, что в ходе переговоров с сирийскими властями Зариф обсудит ситуацию в САР и двусторонние отношения.

 

 

 

 




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