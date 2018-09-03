Были подделаны официальные документы: в ОСС возбуждено новое уголовное дело по событиям 1-2-го марта 2008-го года

В Особой следственной службе Армении возбуждено новое уголовное дело по событиям 1-2-го марта 2008-го года по фактам злоупотребления полномочиями официальными лицами, применения насилия и спецсредтв с превышением полномочий, а также фальсификации официальных документов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы СК Армении. В заявлении сказано:

«В ходе расследования уголовного дела по событиям 1-2-го марта 2008-го года были добыты доказательства, свидетельствующие о том, что 1-го марта 2008-го года, в районе 06:30, около 1.300 сотрудников полиции Армении, с целью разгона мирных демонстраций, затем – недопущения скопления людей в центре города, с применением физической силы и спецсредств насильственно вывели граждан с территории площади Свободы, затем преследовали их, разгоняя скопления людей в центре города.

Для изучения указанных событий, а также последовавших событий 1-2-го марта 2008-го года, 16-го июня 2008-го года была создана временная комиссия НС Армении.

Затем, 23-го октября 2008-го года президент Серж Саргсян подписал указ о создании особой экспертной группы и утвердил ее состав.

Для устранения сомнений, возникших у комиссии, группы по сбору фактов и у общественности о незаконности действий правоохранительных действий в ходе вышеуказанных мероприятий 1-2-го марта 2008-го года, с целью сокрытия беззакония, представления беззакония как правомерных действий, а также избежания в будущем ответственности, исходя из корпоративных интересов, высокопоставленными чиновниками полиции Армении были сфальсифицированы и пущены в оборот документы о том, якобы 29-го февраля в полиции были получены сведения о том, что у демонстрантов на площади Свободы имеются оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

По этим документам и составленным на их основании официальным пояснениям получается, что, для уточнения полученных сведений, обнаружения лиц, совершивших преступление, а при необходимости – и предотвращения преступлений, силы полиции были направлены на площадь Свободы с целью «изучения на местности», и в 07:00 1-го марта 2008-го года они направились на площадь Свободы, где, встретив сопротивление демонстрантов, вывели их оттуда с применением силы.

По вышеуказанным эпизодам в Особой следственной службе Армении было возбуждено новое уголовное дело по событиям 1-2-го марта 2008-го года по фактам злоупотребления полномочиями официальными лицами, применения насилия и спецсредтв с превышением полномочий, а также фальсификации официальных документов, по ст. 308, 309, 314 УК Армении, которое присоединено к основному уголовному делу 1-го марта.

Проводится расследование».

27-го июля генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя. ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы Следственного комитета Армении.

Накануне он был вызван на допрос в Особую следственную службу Армении по делу о событиях 1-2-го марта 2008 года.

До этого на основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Как известно, адвокаты Роберта Кочаряна апеллировали решение суда первой инстанции, исходя из 3 обоснований, однако в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно – неприкосновенность экс-президента.