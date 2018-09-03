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В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие торжественных мероприятиях, посвященных Дню Знаний

В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие торжественных мероприятиях, посвященных Дню Знаний

3 сентября военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), приняли участие в торжественных линейках в школах минобороны Российской Федерации в Армении, посвященных Дню знаний.

Мероприятия начались с праздничного митинга, в которых приняли участие командование воинских частей, представители дипломатического корпуса, силовых структур двух стран, администрации, духовенства, ветераны и юнармейцы.

В Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах, на школьных дворах военнослужащие, учителя, школьники и их родители высадили древесные декоративные деревья и выпустили в небо над Арменией воздушные шары и голубей.

В День знаний для школьников и приглашенных гостей были организованы концертные программы с выступлением художественных и хореографических коллективов г. Ереван и г. Гюмри, угощение солдатской кашей, выдачей учебников и методических пособий.




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