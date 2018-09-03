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Ованес Амбарцумян отметил дебют в чемпионате Кипра голом и голевой передачей

Ованес Амбарцумян отметил дебют в чемпионате Кипра голом и голевой передачей
Защитник сборной Армении Ованес Амбарцумян отметил дебют в чемпионате Кипра голом и голевой передачей.

Как передает «Арменпресс», в первом матче «Эносис Паралимни» на своем поле уступил со счетом 3:5 «Неа Саламину». Оганес Амбарцумян в составе хозяев поля отыграл весь матч. Он отличился на 85-й минуте.

Напомним, что накануне Оганес Амбарцумян был вызван в сборную Армении на матчи Лиги Наций против команд Лихтенштейна (6 сентября, Ереван) и Македонии (9 сентября, Скопье).


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