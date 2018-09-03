Глава МИД Германии сравнил США с удавом

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал ЕС отказаться от принципа единогласного принятия решений, чтобы не быть "как кролики перед удавом" из-за санкций, вводимых США, об этом он заявил в интервью Bild, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Маас, комментируя отношения Европы и США, раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за его высказывания о том, что Евросоюз является врагом Соединенных Штатов.

"В случае экономических санкций или таможенных пошлин мы не должны сидеть, как кролики перед удавом", — добавил министр.

Он также заверил, что речи о разобщенности Европы не идет, напомнив о сплоченной реакции ЕС на введение Вашингтоном таможенных пошлин и выход США из иранской ядерной сделки.

При этом Маас отметил необходимость изменения порядка принятия важных внешнеполитических решений Евросоюзом, так как действующий регламент, основанный на единогласии, способствует, по его мнению, росту напряженности внутри самого ЕС.