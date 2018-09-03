Более 30 тыс. новых учителей начали работать в освобожденных районах Сирии

Школы в провинциях Сирии в текущем году дополнительно приняли на работу более 30 тыс. учителей. Как сообщил журналистам министр просвещения страны Хазван аль-Ваз, набор педагогов стал необходим после возобновления работы школ в освобожденных от террористов провинциях,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В этом году министерство просвещения Сирии приняло на работу 30 тыс. учителей дополнительно - в тех городах, которые освободили от террористов", - сказал аль-Ваз.

Министр отметил, что в начале нынешнего учебного года в школах по всей стране начнут преподавать около 350 тыс. педагогов. "Они начали работу уже 26 августа. У нас всегда так - администрация школы начинает работать на неделю раньше начала учебного года", - добавил он.

Как сообщалось, в 2018 году школы Сирии готовы принять около 4 млн учеников.

Правительство Сирии разработало ускоренную программу обучения для детей беженцев в школах, чтобы они в короткие сроки могли наверстать программу, пропущенную ими из-за войны с террористами, сообщил министр просвещения.

"Мы сделали специальные программы для детей беженцев, поскольку они пропустили три-четыре года. Например, школьник сможет изучать программу двух лет за один год", - рассказал министр.

Он добавил, что для этого власти предусмотрели программу переквалификации педагогов. "Наши преподаватели прошли специальные курсы для того, чтобы обучать детей экстерном", - отметил министр.

Власти Сирии планируют за три года восстановить четыре тысячи школ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сирии намерены в ближайшие три года восстановить 4 тыс. школ, которые были разрушены боевиками во время войны, сообщил министр просвещения страны Хазван аль-Ваз.

"У нас разработана программа, чтобы за три года отремонтировать 4 тыс. школ", - сказал министр.

По его словам, примерно еще такое же количество школ в провинциях страны были полностью разрушены террористами и не подлежат восстановлению.