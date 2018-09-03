Боксеры Ануш Григорян и Жоржик Марутян обеспечили, как минимум, бронзовые медали
Члены женской сборной Армении по боксу удачно выступили на студенческом первенстве мира. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФБА. На студенческом первенстве мира, проходящем в г. Элиста, боксеры Ануш Григорян и Жоржик Марутян обеспечили, как минимум, бронзовые медали, победив в поединках с опережением времени.Выступления армянских спортсменов продолжаются. Члены женской сборной Армении по боксу выступают под руководством тренеров Вагана Адильханяна и Баграта Авояна.
- 13:02 Комедийный вестерн Одиара возглавил зрительский рейтинг на фестивале в Венеции
- 13:00 Инфляция в Турции усилилась в августе до максимума с 2003 года
- 12:40 Встреча Путина и Пашиняна планируется в ближайшее время
- 12:15 Глава МИД Ирана прибыл в Дамаск для переговоров с президентом Сирии
- 12:05 Были подделаны официальные документы: в ОСС возбуждено новое уголовное дело по событиям 1-2-го марта 2008-го года
- 11:46 В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие торжественных мероприятиях, посвященных Дню Знаний
- 11:45 Разыскиваемый полицией США и задержанный полицией Армении Кевин (Кемаль) Оксуз арестован сроком на 2 месяца
- 11:44 Ованес Амбарцумян отметил дебют в чемпионате Кипра голом и голевой передачей
- 11:36 За первые 6 месяцев года в Армении зарегистрирован самый высокий за последние 8 лет показатель экономического роста
- 11:34 В Азии станет одной англоязычной страной больше
- 11:27 Глава МИД Германии сравнил США с удавом
- 11:23 Более 30 тыс. новых учителей начали работать в освобожденных районах Сирии
- 11:10 Саркисов принял участие в игре клуба «Енисей»
- 11:09 В фонде «Мартик» будет миллион участников: Артур Агабекян
- 10:54 Президент Армении Армен Саркисян посетил в первый день учебного года «Учебный комплекс Мхитар Себастаци»
- 10:51 Боксеры Ануш Григорян и Жоржик Марутян обеспечили, как минимум, бронзовые медали
- 10:40 Тысячи цыплят сгорели в инкубаторе неподалеку от Тбилиси
- 10:20 На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трех погибших
- 10:18 НАТО ликвидировали одного из главарей ИГ в Афганистане
- 10:16 Макрон считает, что Путин хочет "демонтировать Евросоюз"
- 10:14 США предложили Палестине создать конфедерацию с Иорданией
- 10:10 В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии
- 10:10 В Арцахе, при невыясненных обстоятельствах, погиб военнослужащий
- 10:08 Глава МИД Франции считает, что Асад победил в Сирии
- 10:00 Мой визит в Армению станет основанием для укрепления японо-армянских связей: министр ИД Японии
- 02.09-16:38 Ваан Бичахчян стал автором гола
- 02.09-16:27 Эрдоган призвал покончить с господством доллара в мировой торговле
- 02.09-15:42 Мхитарян не заявлен в стартовый состав «Арсенала»
- 02.09-15:11 Важнейшим достижением Арцаха Мовсес Акопян считает его государственность и армию
- 02.09-15:00 Славной победой в Арцахе армянский народ сумел удивить мир
- 02.09-14:52 Наша конечная цель – сделать явью мечту о едином государстве — Ашот Гулян
- 02.09-13:32 Температура воздуха в Армении 2 сентября понизится на 1-2 градуса
- 02.09-12:52 Бако Саакян и Армен Саркисян приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 27-летия Независимости Арцаха
- 02.09-12:43 В Москве прощаются с Иосифом Кобзоном
- 02.09-12:29 Католикос Всех Армян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха
18:25, 28.08.2018
Просмотрели 1710 раз Давид Тоноян — о необходимости новых истребителей-бомбардировщиков
17:56, 31.08.2018
Просмотрели 1596 раз Скандальное прошлое и деятельность в Армении Кевина Оксуза — Арменпресс пошел по следам ареста Оксуза
15:57, 28.08.2018
Просмотрели 1496 раз Руководство Вооруженных сил Армении, в рамках обновления программ вооружения, намерено приобрести многофункциональную авиацию
15:56, 27.08.2018
Просмотрели 1477 раз Достигнута договоренность о создании Армяно-российского кинофонда: Макунц
15:16, 31.08.2018
Просмотрели 1148 раз Информация из анонимных источников не подлежит комментариям: МИД Армении – о публикации агентства «Интерфакс»