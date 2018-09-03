Члены женской сборной Армении по боксу удачно выступили на студенческом первенстве мира. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФБА. На студенческом первенстве мира, проходящем в г. Элиста, боксеры Ануш Григорян и Жоржик Марутян обеспечили, как минимум, бронзовые медали, победив в поединках с опережением времени.

Выступления армянских спортсменов продолжаются. Члены женской сборной Армении по боксу выступают под руководством тренеров Вагана Адильханяна и Баграта Авояна.