Время в Ереване: 11:07:36,   3 Сентябрь

Боксеры Ануш Григорян и Жоржик Марутян обеспечили, как минимум, бронзовые медали

Боксеры Ануш Григорян и Жоржик Марутян обеспечили, как минимум, бронзовые медали

Члены женской сборной Армении по боксу удачно выступили на студенческом первенстве мира. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФБА. На студенческом первенстве мира, проходящем в г. Элиста, боксеры Ануш Григорян и Жоржик Марутян обеспечили, как минимум, бронзовые медали, победив в поединках с опережением времени.

Выступления армянских спортсменов продолжаются. Члены женской сборной Армении по боксу выступают под руководством тренеров Вагана Адильханяна и Баграта Авояна.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact[email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации