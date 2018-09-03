Президент Армении Армен Саркисян посетил в первый день учебного года «Учебный комплекс Мхитар Себастаци». Как передает «Арменпресс», в сопровождении директора комплекса Ашота Блеяна президент Армении Армен Саркисян обошел здание и ознакомился с распорядком работы различных подразделений комплекса.

Президент Армении Армен Саркисян пообщался с воспитанниками, поинтересовался, как они провели лето, затем принял участие в обсуждении юношеского журнала, выпускаемого воспитанниками, и посоветовал им обязательно изучать математику.

Кроме того, президента Армении Армена Саркисяна заинтересовал вопрос о том, сколько учеников обучаются здесь из числа жителей окрестных районов, и узнал со слов директора комплекса Ашота Блеяна, что таковые составляют 25-30% из всех воспитанников комплекса.