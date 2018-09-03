На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трех погибших

Трое пилотов, находившиеся на борту потерпевшего аварию вертолета Ми-8 в Иркутской области, погибли. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Арменпресс.

"На месте крушения вертолета обнаружены тела трех погибших - всех находившихся на борту", - сказал источник.

По его словам, при ударе о землю вертолет разрушился.

Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС подтвердил информацию об обнаружении тел трех погибших. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СРЦ МЧС, решается вопрос об их транспортировке.

"Спасатели МЧС России, пешком добравшиеся до места крушения вертолета, сообщили о трех погибших. В настоящее время принимается решение о транспортировке тел с места аварии", - сказал представитель СРЦ.

Ми-8 авиакомпании "Ангара" пропал в воскресенье, в установленное время он не вышел на связь.

Как сообщили ТАСС в Сибирском региональном центре МЧС, он был обнаружен на территории Казачинско-Ленского района в 290 км на юго-восток от города Усть-Кут.