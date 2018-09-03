НАТО ликвидировали одного из главарей ИГ в Афганистане

Силы США ликвидировали лидера отделения террористической группировки "Исламское государство" "Вилаят Хорасан" в результате удара в Афганистане, сообщает миссия НАТО "Решительная поддержка",передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Силы США совершили удар против лидера группировки "Вилаят Хорасан", известного как Абу Саад Оракзай (Abu Saad Orakzai), в восточной части провинции Нангархар 25 августа. В результате удара он был убит", — говорится в заявлении, размещенном на сайте операции "Решительная поддержка".