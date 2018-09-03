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США предложили Палестине создать конфедерацию с Иорданией

США предложили Палестине создать конфедерацию с Иорданией

Соединенные Штаты, продвигающие свой план ближневосточного урегулирования, предложили палестинцам создать конфедерацию с Иорданией. Об этом сообщил 10-й канал израильского телевидения со ссылкой на представителей НПО еврейского государства, с которыми в воскресенье встречался в Рамалле президент Палестины Махмуд Аббас,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным телеканала, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт предложили Аббасу "отказаться от идеи независимого палестинского государства в пользу конфедерации с Иорданией".

Между тем, по информации телеканала "Аль-Маядин", Аббас в ответ на это предложение сказал: "Я готов согласиться, но при условии, что частью конфедерации будет Израиль".

Тем временем Иордания, по данным информационного портала i24news, заявила, что вопрос о конфедерации - "не тема для дискуссии".

 




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