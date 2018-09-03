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В Арцахе, при невыясненных обстоятельствах, погиб военнослужащий

В Арцахе, при невыясненных обстоятельствах, погиб военнослужащий

В одной из воинских частей, расположенной в южном направлении Армии обороны Арцаха, 2 сентября примерно в 21:00 еще при невыясненных обстоятельствах (предварительная версия – самоубийство) погиб военнослужащий АО Ваник Геворкян (1996 г.р.).

Об этом «Арменпресс»  сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха. Ведется следствие для выявления подробностей происшедшего.

«Министерство обороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении.


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