В Арцахе, при невыясненных обстоятельствах, погиб военнослужащий

В одной из воинских частей, расположенной в южном направлении Армии обороны Арцаха, 2 сентября примерно в 21:00 еще при невыясненных обстоятельствах (предварительная версия – самоубийство) погиб военнослужащий АО Ваник Геворкян (1996 г.р.).

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха. Ведется следствие для выявления подробностей происшедшего.

«Министерство обороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении.