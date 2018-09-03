Мой визит в Армению станет основанием для укрепления японо-армянских связей: министр ИД Японии

Министр ИД Японии Таро Коно, который 2-го сентября прибыл в Армению, написал статью о корнях японо-армянских связей, высоком уроввне нынешних отношений и многообещающего их будущего. «Арменпресс» представляет эту статью, предоставленную посольством Японии в Армении.

«2-4-го сентября я впервые посещаю Армению в качестве министра ИД Японии. В прошлом году наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Для меня – великая честь посетить Армению и способствовать прогрессу в отношениях меежду нашими странами. Кроме того, очень приятно, что посольство Японии в Армении, открытое в 2015 году, в этом году переехало в новое здание.

Многие эпизоды связывают наши страны, которые имеют много общего. Они гордятся своей древней историей, культурой, традициями, обе страны пострадали от землетрясения, в обеих странах скудость энергоресусрсов деляет важным человеческий ресурс. В 1921 году японский бизнесмен и филантроп Эичи Шибусава основал фонд для помощи армянским беженцам, и г-жа Диана Абгар – консул в Японии того времени, помогла беженцам уехать в США. Эти события стали основанием для нашей нынешней дружбы. Точно так же, помня помощь, оказанную Японией после Спитакского землетрясения 1988 года, армянский народ возвел рядом с памятником жертвам этого землетрясения другой памятник, посвященный жертвам землетрясения в Японии 2011 года. Ежегодно у этого памятника отмечается дата землетрясения. Этот эпизод укрепил дружбу между нашими народами.

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