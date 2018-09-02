Эрдоган призвал покончить с господством доллара в мировой торговле

Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, так заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция — Киргизия в ходе визита в Бишкек в воскресенье.

"Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах", — сказал Эрдоган.

По его словам, привязанная к доллару система, созданная якобы для упрощения торговли, в настоящее время превратилась в самую большую проблему.

«Торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике. Цель — нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом", — отметил Эрдоган.