Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь

Эрдоган призвал покончить с господством доллара в мировой торговле

Эрдоган призвал покончить с господством доллара в мировой торговле

Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  РИА Новости, так  заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция — Киргизия в ходе визита в Бишкек в воскресенье.

"Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах", — сказал Эрдоган.

По его словам, привязанная к доллару система, созданная якобы для упрощения торговли, в настоящее время превратилась в самую большую проблему.

«Торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике. Цель — нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом", — отметил Эрдоган.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации